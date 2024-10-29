Док Риверс: «Если Трамп такой замечательный, почему 80 миллионов человек проголосовали против него в последний раз, когда он баллотировался?»

«Сегодня я включу Попа (главный тренер “Сперс” недавно назвал Трампа “жалким”, “маленьким нытиком” и “сломленным человеком” — Спортс). Он был прав. Все, что он сказал, знаете ли. Мое мнение таково, что эти выборы действительно важны. Если вы видели митинг в “Мэдисон Сквер Гарден”… они это серьезно?
Считаю очень важным просто голосовать. Я внимательно слежу и буду следить за всей этой ситуацией. Но, черт возьми. Я говорю людям, если этот парень такой замечательный, почему 80 миллионов человек проголосовали против него в последний раз, когда он баллотировался? Я не знаю. Я не понимаю. Не понимаю. Но мы должны что-то сделать с… то, что мы видели, было ужасно.
Если вы чернокожий мужчина или женщина, или мулат, латиноамериканец или пуэрториканец — они прошлись по всем, понимаете? И это ужасно«, — считает главный тренер “Бакс”.