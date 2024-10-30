Богдан Богданович выбыл как минимум на один месяц из-за травмы

«Атланта» также потеряла защитников Дайсона Дэниелса и Вита Крейчи в матче с «Уизардс» в понедельник. Дэниелс повредил правое бедро и пропустит как минимум одну игру, в то время как Крейчи получил растяжение мышцы правой ноги и, как ожидается, выбыл минимум на две недели.