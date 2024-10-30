Павел Савков стал первым за 21 год россиянином, который вышел в старте команды Евролиги не из России

22-летний защитник стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятерке команды Евролиги не из России. Савков вышел в старте «Басконии» в матче против «Милана» (88:83). За 10 минут на паркете набранными очками россиянин не отметился. До Савкова лишь 4 российских игрока появлялись в стартовых пятерках иностранных команд: Руслан Авлеев («Киндер Болонья») — сезон-02/03, 11 матчей в старте.