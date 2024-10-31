Леброн Джеймс о первой игре Бронни в Кливленде: «Не знаю, справился бы я на его месте»

«Лейкерс» крупно уступили в Кливленде (110:134). Леброн Джеймс прокомментировал дебют своего сына на арене своего первого клуба: «Он справился лучше, чем я смог бы в этой ситуации. Если бы роли поменялись, не знаю, удалось ли бы мне».