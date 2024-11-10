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Кевин Дюрэнт пропустит минимум 2 недели с растяжением левой икроножной мышцы

Форвард получил растяжение икроножной мышцы в матче против «Далласа», который завершил с 26 очками за 37 минут на площадке.

Дюрэнт и Никола Йокич — единственные баскетболисты, реализующие боле 55% бросков с игры и 40% из-за дуги при 25 очках и более в среднем за матч.

Форвард «Санз» лидирует в лиге по количеству очков в клатче (35).