Джа Морэнт пропустит несколько недель из-за подвывиха тазобедренного сустава

Разыгрывающий пропустил матч с «Вашингтоном» из-за проблем с бедром после падения в матче с «Лейкерс». Обследование выявило подвывих тазобедренного сустава с сопутствующими растяжениями мышц. Состояние Морэнта будет оцениваться медицинским штабом на понедельной основе.