Дабл-дабл (46+10) Карла-Энтони Таунса не спас «Нью-Йорк» в матче с «Чикаго»

Наиболее результативным игроком на площадке стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс. На его счету 46 очков, 10 подборов и 3 перехвата при 18 из 30 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 4 из 8 со штрафной линии.