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Дабл-дабл (46+10) Карла-Энтони Таунса не спас «Нью-Йорк» в матче с «Чикаго»

«Чикаго» лидировал с преимуществом в 22 очка в третьей четверти, но смог победить только за счет трех реализованных штрафных Коби Уайта в концовке матча. Джейлен Брансон был неточен в последнем владении и не смог решить исход встречи в пользу «Нью-Йорка».

Наиболее результативным игроком на площадке стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс. На его счету 46 очков, 10 подборов и 3 перехвата при 18 из 30 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 4 из 8 со штрафной линии.