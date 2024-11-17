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Отсутствие тренерского «челленджа» у «Милуоки» принесло «Шарлотт» победу в результате штрафных бросков Ламело Болла

В концовке матча защитник Ламело Болл поскользнулся во время прохода при сопротивлении форварда Янниса Адетокумбо и реализовал два победных штрафных броска. У «Милуоки» не оставалось возможности оспорить решение.

В концовке матча защитник Ламело Болл поскользнулся во время прохода при сопротивлении форварда Янниса Адетокумбо и реализовал два победных штрафных броска. У «Милуоки» не оставалось возможности оспорить решение. В ответном владении Адетокумбо не смог попасть со средней дистанции.

«Во время матча мы зафиксировали контакт ног баскетболистов, который привел к штрафным. После игры просмотр эпизода выявил отсутствие контакта», — признал судья Кертис Блэр.

«Мне показалось, что в последнем розыгрыше судьи облажались. Это уже второй подряд матч, в котором в последнем владении арбитры принимают неверное решение», — посетовал главный тренер Док Риверс на пресс-конференции.