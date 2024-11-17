Отсутствие тренерского «челленджа» у «Милуоки» принесло «Шарлотт» победу в результате штрафных бросков Ламело Болла

В концовке матча защитник Ламело Болл поскользнулся во время прохода при сопротивлении форварда Янниса Адетокумбо и реализовал два победных штрафных броска. У «Милуоки» не оставалось возможности оспорить решение. В ответном владении Адетокумбо не смог попасть со средней дистанции.