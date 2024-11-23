Зайон Уильямсон далек от возвращения в строй

Уильямсон, который выбыл из строя 6 ноября с растяжением мышцы задней поверхности бедра, будет отсутствовать в течение длительного периода времени. «Пеликанс» готовились к тому, что Зайон не сможет играть на протяжении четырех-шести недель и вернется примерно в середине декабря, но его отсутствие может продлиться дольше.