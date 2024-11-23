Джоэла Эмбиида беспокоит левое колено. Центровой «Сиксерс» пропустил встречу с «Нетс» и точно не сыграет против «Клипперс»

Эмбиид присутствовал на утренней разминке команды перед матчем с «Бруклином», но не принял участия в ней. За полчаса до игры стало известно, что он помещен в список травмированных. Уже по ходу встречи «76-е» уточнили, что у лидера команды отек, а обновленная информация о его статусе будет предоставлена ​​в начале следующей недели.