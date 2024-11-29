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Болельщик «Партизана» выбежал на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса после матча в Белграде

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас что-то сказал ассистенту «Партизана» Владе Андроичу после сирены.
Источник: Спортс"

Игрок сербской команды Тайрик Джонс после этого подбежал прямо к Барцокасу, но члены обеих команд не дали конфликту обостриться, разняв спорящих.

Тем временем мужчина вышел на площадку с трибун и толкнул Барцокаса, после чего поспешил покинуть паркет. Греческий тренер подтвердил все это на пресс-конференции.

"Это вопрос Евролиги. Один из помощников Желько, не знаю его имени, проклинал нас всю игру со скамейки запасных. Я обменялся с ним парой слов.

После этого на меня налетел Тайрик Джонс. Также один болельщик спустился с трибун и толкнул меня. Но это не моя работа, это ответственность кого-то другого", — заявил Барцокас.

В официальном аккаунте «Олимпиакоса» выложили фотографию болельщика.

«Именно этот болельщик “Партизана” дошел до центра площадки и напал на тренера нашей команды. “Олимпиакос” немедленно проинформировал комиссара матча и Евролигу о происшествии», — отмечается в сообщении.