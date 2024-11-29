Болельщик «Партизана» выбежал на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса после матча в Белграде

Игрок сербской команды Тайрик Джонс после этого подбежал прямо к Барцокасу, но члены обеих команд не дали конфликту обостриться, разняв спорящих.
Тем временем мужчина вышел на площадку с трибун и толкнул Барцокаса, после чего поспешил покинуть паркет. Греческий тренер подтвердил все это на пресс-конференции.
"Это вопрос Евролиги. Один из помощников Желько, не знаю его имени, проклинал нас всю игру со скамейки запасных. Я обменялся с ним парой слов.
После этого на меня налетел Тайрик Джонс. Также один болельщик спустился с трибун и толкнул меня. Но это не моя работа, это ответственность кого-то другого", — заявил Барцокас.
В официальном аккаунте «Олимпиакоса» выложили фотографию болельщика.
«Именно этот болельщик “Партизана” дошел до центра площадки и напал на тренера нашей команды. “Олимпиакос” немедленно проинформировал комиссара матча и Евролигу о происшествии», — отмечается в сообщении.