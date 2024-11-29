Кевин Гарнетт: «Вся команда “Наггетс” сейчас занята непонятно чем. Я не вижу у них лидеров»

Гарнетт: Все это выставляется напоказ. Теперь все это выставляется напоказ… Два лучших игрока [Йокич и Мюррэй] не являются лидерами с точки зрения влияния на коллектив. Я вижу, как Джокер произносит какие-то слова, но, как мне кажется, он ведет команду только своей игрой.