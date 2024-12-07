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Зак Коллинз показал судье средний палец после удаления в матче с «Кингз»

Центровой «Сан-Антонио» во второй четверти матча с «Сакраменто» (113:140) получил фол за нарушение на Домантасе Сабонисе. Коллинз принялся оспаривать судейское решение и заработал удаление за два технических замечания.

Источник: Спортс"

Перед уходом с площадки баскетболист продемонстрировал неприличный жест в адрес рефери.

За 9 минут Коллинз набрал 2 очка, 2 подбора и 1 передачу.