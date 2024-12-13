Итальянцам удалось победить за счет трехочкового броска с фолом на последней секунде от Уилла Клайберна. «Нам повезло, но все равно это потрясающая победа. Таков баскетбол: надо верить и бороться до последней секунды игры. Яркий пример», — прокомментировал Иванович. «Виртус» имеет результат 3−12 в турнирной таблице Евролиги.
«Верить и бороться до последней секунды». Душко Иванович вернулся в Евролигу с победы над своей бывшей командой «Басконией» за счет 3+1 на последней секунде
Специалист возглавил «Виртус», который в выездном матче взял верх над бывшей командой черногорца «Басконией» — 82:81.