Джоэл Эмбиид не смог доиграть матч с «Индианой» после случайного удара по лицу

У лидера «Сиксерс» повреждение правой части лица после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор. Главный тренер «76-х» Ник Нерс после игры заявил, что Эмбиид все еще проходит тесты на предмет выявления возможных переломов. Эмбиид набрал 12 очков, 4 подбора и 5 передач за 17 с половиной минут до вынужденной замены.