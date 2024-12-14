Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Док Риверс: «Трэй Янг заслужил доверие одноклубников и научился прятать свои слабости в защите»

«Милуоки» Риверса в субботу сыграет с «Атлантой» звездного разыгрывающего в полуфинале Кубка НБА.

Источник: Спортс"

«Трэй Янг заслужил доверие одноклубников. Парни в этой команде любят играть с ним. Это очевидно. Раньше я не мог этого сказать, но теперь им нравится играть с ним. По игре Янга хорошо видно, что он изучает то, как надо правильно действовать на обеих половинах площадки. Ему удается прятать свои слабости в защите. Соперники могут пытаться давить через него, но за счет смен и общения с партнерами он избегает таких ситуаций», — заявил главный тренер «Бакс».