Анонимный скаут НБА: «Если Остин Ривз — третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул»

«Если Остин Ривз — третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул. Если поставить Остина Ривза в “Оклахому” или “Бостон”, он, вероятно, будет пятым, может быть, даже шестым среди лучших игроков в их составах», — считает скаут. В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист «Лейкерс» набирает 16,8 очка, 3,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.