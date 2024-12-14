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Анонимный скаут НБА: «Если Остин Ривз — третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул»

По мнению скаута клуба Западной конференции, который пожелал остаться неизвестным, команда не может рассчитывать на крупный успех с Остином Ривзом в качестве третьего лучшего игрока.
Источник: Спортс"

«Если Остин Ривз — третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул. Если поставить Остина Ривза в “Оклахому” или “Бостон”, он, вероятно, будет пятым, может быть, даже шестым среди лучших игроков в их составах», — считает скаут. В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист «Лейкерс» набирает 16,8 очка, 3,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.