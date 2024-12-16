Игрок избил судью во время матча МЛБЛ

Перед этим Толстиков получил пятый персональный фол. На сайте РФБ в профиле команды Bulldogs написано, что Толстиков — заслуженный мастер спорта. Как отмечает телеграм-канал «Перехват», Толстиков — персональный тренер в тренажерном зале и ведет фитнес для беременных, а также детские занятия. У него первый разряд по рукопашному бою и звание кандидата в мастера спорта по баскетболу. В воскресенье он набрал 1 очко, 2 подбора и 1 перехват. Случай нападения Артема Толстикова на судью будет рассматривать дисциплинарная комиссия Федерации баскетбола Москвы.