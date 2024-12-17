Ник Нерс о переломе лицевой кости у Эмбиида: «Далеко не так серьезно, как в случае с двумя предыдущими переломами»

«Единственное, с чем я могу это сравнить, хотя тогда меня здесь не было, но у Джоэла случались другие переломы, которые были намного хуже. Сейчас все далеко не так серьезно, как в прошлые разы, судя по тому, что мне говорят. Мне кажется, это хорошая новость, потому что они были довольно тяжелыми — те два перелома — и врачи говорят, что сейчас все не так плохо», — рассказал главный тренер «Сиксерс».В 2018 году Эмбиид сломал левую орбитальную кость и получил сотрясение мозга, когда столкнулся с бывшим товарищем по команде Маркеллом Фульцем. Травма вывела его из игры на последние восемь матчей регулярного чемпионата и первые две встречи плей-офф НБА. В апреле 2022 года Эмбиид получил удар локтем от Паскаля Сиакама в шестой игре серии «Филадельфия» — «Торонто». Центровой получил перелом правой орбитальной кости, из-за чего пропустил первые два матча полуфинала Восточной конференции.