Отец Яниса Тиммы об Анне Седоковой: «Слышал, что у нее был ад. Ад начался с ее вмешательства в нашу семью»

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — заявил Райтис Тимма. Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти — суицид.