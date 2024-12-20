«+51» — самая крупная победа текущего сезона НБА. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри ни разу не попал с игры и завершил встречу с 2 очками. Калифорнийцы потерпели самое крупное поражение с момента матча в Бостоне (88:140) 3 марта в прошлом сезоне. Недавно приобретенный «воинами» защитник Деннис Шредер вышел в старте и набрал 5 очков, реализовав 2 из 12 бросков с игры.
«Мемфис» обновил клубный рекорд по 3-очковым (27) и обыграл «Голден Стэйт» «+51». Это самая крупная победа сезона НБА
«Гризлис» реализовали рекордные для клуба 27 3-очковых и разгромили «Уорриорз» со счетом 144:93.