«И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар». Сергей Микулик вспомнил о встрече с Арвидасом Сабонисом после его возвращения в баскетбол

«Когда Сабонис вернулся в “Жальгирис”, я не мог не подскочить к его первому домашнему матчу в Евролиге, с “Панатинаикосом”.Они выиграли, Сабас сделал свой дабл-дабл, Желько Обрадович, тренировавший греков, подарил ему за это ящичек вина. Вот хотел же начать режимить, когда Евролига пойдет! Но ты подъехал, Желько вина подогнал — поехали, отметим дебют ветерана! И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар. Ты же объявлял, что закончил — когда вдруг решил вернуться? Вдруг и было. Восемь месяцев не играл — и вроде уже не тянуло, в 38-то. Но как-то привез в Испании детей в школу, а там мальчишки в баскет играли, и мяч ко мне выкатился. Я взял его в руки, и почему-то решил не отдавать, а бросить. До кольца далеко было, но попал. И вдруг подумал — а может, еще сезончик поиграть? На следующий день пошел в зал — и постепенно втянулся. Сегодня тяжело было? Да не очень — надо только тренеру будет сказать, чтоб при потерях сразу прессинговать начинали, пока я не спеша в защиту возвращаюсь. Ноги Арвидаса купались в тазу с холодной водой, и я время от времени подкидывал туда лед из морозилки. Как ты, хозяин команды, строишь отношения с тренером и игроками? Нормально — на площадке все равны и все должны выполнять указания тренера. А как меня использовать — ему виднее. Хорошо, а если ты понимаешь, что он не прав? Могу об этом сказать после игры, один на один. Спокойно — не на эмоциях. А если он вспылит? Зачем — чтобы уволиться?… Утро подкралось незаметно, и я спросил: сегодня выходной — или как? Сегодня у нас — тренировка по желанию. Привилегия владельца клуба — не ходить на такие. Знаешь, в моем возрасте уже вредно играть каждый день…» — вспомнил Микулик в своем телеграм-канале.