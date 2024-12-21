Эмбиид вернулся в состав и набрал 34 очка в победном матче с «Хорнетс». Джоэл пропустит игру с «Кэвз» в субботу

Эмбиид пропустил всего одну игру после перелома лицевой кости. «76-е» при этом заявили, что он не выйдет в гостевом матче против «Кавальерс» в субботу. Сыгравший в защитной маске центровой в пятницу также набрал 5 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту. Эмбиид получил травму головы в прошлую пятницу. В понедельник он пропустил еще одну победную встречу своей команды с «Хорнетс».