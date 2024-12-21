«Могу собирать трипл-дабл в каждом матче, но команде нужны мои очки». Брайант поспорил с Крисом Дюхоном после сравнения с Леброном

«Как-то мы сидели рядом на скамейке и я сказал Кобе: “У Леброна очередной трипл-дабл, но у тебя никогда не будет ничего такого, потому что ты вообще не пасуешь”. Он начал смеяться и произнес: “Ставлю 5 тысяч баксов на то, что в следующей игре я сделаю трипл-дабл”. Отвечаю: “Давай”.Ему не хватало одной передачи и одного подбора до трипла уже к большому перерыву. И всякий раз по мере приближения к цели он посматривал на меня с ухмылкой. “Если бы я захотел, я мог бы делать трипл-дабл в каждой игре. Но команде нужно, чтобы я набирал очки. И я хочу выбить все дерьмо из того, кто меня держит, чтобы вся их команда понимала — им меня не остановить”.Мамба менталити в действии. В этом весь Кобе. Ему нравилось соревноваться на самом высоком уровне и быть лучшим игроком на площадке в любое время», — вспомнил бывший игрок «Лейкерс».