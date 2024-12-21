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Джимми Батлер подвернул лодыжку в 1-й четверти матча с «Тандер». Его сняли с игры из-за простуды

Лидер «Майами» подвернул левую лодыжку и не появлялся на площадке после первой четверти. Флоридцы уступили «Тандер» со счетом 97:104.

Согласно заявлению клуба, Батлер был снят с игры из-за простуды. О состоянии его голеностопа не сообщается. Батлер покинул паркет за 4:41 до конца первой четверти. Он не набрал ни одного очка и завершил встречу с 2 результативными передачами. Защитник в последнее время фигурирует в слухах про возможный обмен.