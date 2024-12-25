На счету 39-летнего Джеймса 10 побед в рождественских матчах, столько же у завершившего карьеру Дуэйна Уэйда. Джеймс также в числе лучших по основным статистическим показателям в рамках NBA Christmas Day.Первый по очкам (476)Второй по передачам (127)Второй по перехватам (26)Первый по точным броскам с игры (168)Второй по реализованным 3-очковым (29)Второй по реализованным штрафным (111)Первый по количеству участий (18).
Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество. На данный момент он делит 1-е место с Уэйдом (10)
В среду «Лейкерс» звездного форварда сыграют с «Уорриорз».