Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество. На данный момент он делит 1-е место с Уэйдом (10)

В среду «Лейкерс» звездного форварда сыграют с «Уорриорз».

Источник: Спортс"

На счету 39-летнего Джеймса 10 побед в рождественских матчах, столько же у завершившего карьеру Дуэйна Уэйда. Джеймс также в числе лучших по основным статистическим показателям в рамках NBA Christmas Day.Первый по очкам (476)Второй по передачам (127)Второй по перехватам (26)Первый по точным броскам с игры (168)Второй по реализованным 3-очковым (29)Второй по реализованным штрафным (111)Первый по количеству участий (18).