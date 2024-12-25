Анна Седокова обратилась к покойному Янису Тимме

Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверяйте источники, у которых берёте комментарии. Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью.