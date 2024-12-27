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Стеф Карри пропустит матч с «Клипперс», Гэри Пэйтон выбыл как минимум на одну неделю

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри пропустит матч с «Клипперс» в четверг, защитник Гэри Пэйтон выбыл из строя как минимум на одну неделю.

Источник: Sports

Карри, который все еще испытывает болевые ощущения в колене, пропустит первую игру бэк-ту-бэка «воинов». Участие в матче форварда Дрэймонда Грина под вопросом из-за ушиба поясницы. Пэйтон в четверг прошел МРТ, которая показала легкое растяжение левой икроножной мышцы. Команда заявила, что через неделю его обследуют повторно.