Стеф Карри пропустит матч с «Клипперс», Гэри Пэйтон выбыл как минимум на одну неделю

Карри, который все еще испытывает болевые ощущения в колене, пропустит первую игру бэк-ту-бэка «воинов». Участие в матче форварда Дрэймонда Грина под вопросом из-за ушиба поясницы. Пэйтон в четверг прошел МРТ, которая показала легкое растяжение левой икроножной мышцы. Команда заявила, что через неделю его обследуют повторно.