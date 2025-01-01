«Сразу сказали, что планируем беременность». Главная звезда российского баскетбола нашла любовь с простым тренером

Последние несколько лет Вадеева встречалась с бывшим баскетболистом, а ныне тренером Никитой Клюндиковым. Несмотря на то что Вадеева — главная баскетболистка страны, ее избранник — простой тренер. Клюндиков — воспитанник ЦСКА, играл за армейцев на молодежном уровне и выступал за кадетскую сборную России (U-16) на чемпионате Европы-2011. На высоком уровне так и не проявил себя, но стал детским тренером. Сейчас он работает в юниорской команде «УГМК-Юниор», а также планирует заниматься собственными бизнес-проектами.