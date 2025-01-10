Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филадельфия» подтвердила, что Джаред Маккейн не сыграет в сезоне-24/25

Новичок «Сиксерс», который в декабре перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена, в нынешнем сезоне на площадке больше не появится.

Источник: Спортс"

Клуб официально сообщил об этом в четверг. Маккейн до получения травмы был главным претендентом на награду «Лучший новичок года». Он получил приз «Лучший новичок месяца» от Востока за ноябрь. В 23 матчах регулярки защитник набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 38% из-за дуги.