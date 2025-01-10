«Филадельфия» подтвердила, что Джаред Маккейн не сыграет в сезоне-24/25

Клуб официально сообщил об этом в четверг. Маккейн до получения травмы был главным претендентом на награду «Лучший новичок года». Он получил приз «Лучший новичок месяца» от Востока за ноябрь. В 23 матчах регулярки защитник набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 38% из-за дуги.