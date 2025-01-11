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НБА перенесла матчи «Лейкерс» — «Сперс» и «Клипперс» — «Хорнетс» из-за пожара в Лос-Анджелесе

Лига отложила две субботние игры — «Лейкерс» против «Сперс» на Crypto.com Arena и «Клипперс» — «Хорнетс» в Intuit Dome — из-за продолжающихся лесных пожаров в Южной Калифорнии.
Источник: Sports

Лига сделала заявление в пятницу вечером, отметив, что даты перенесенных игр будут объявлены позднее. На данный момент не сообщается, будут ли отложены еще какие-то матчи. Запланированная на четверг встреча «Лейкерс» — «Хорнетс» не состоялась по аналогичной причине.