НБА перенесла матчи «Лейкерс» — «Сперс» и «Клипперс» — «Хорнетс» из-за пожара в Лос-Анджелесе

Лига сделала заявление в пятницу вечером, отметив, что даты перенесенных игр будут объявлены позднее. На данный момент не сообщается, будут ли отложены еще какие-то матчи. Запланированная на четверг встреча «Лейкерс» — «Хорнетс» не состоялась по аналогичной причине.