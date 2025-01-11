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Паоло Банкеро набрал 34 очка в матче с «Милуоки». Он вернулся после пропуска 34 игр из-за травмы

Звездный форвард «Орландо», пропустивший больше двух месяцев, вышел на паркет в пятничном матче против «Милуоки» (106:109).
Источник: Спортс"

Банкеро набрал 34 очка (11 из 21 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 3 перехвата за 27 минут. «Получил удовольствие от игры. Чувствовал себя хорошо. Было немного больно. Мне кажется, я очень неплохо выступил», — сказал после матча Паоло. Участник Матча всех звезд сезона-23/24 ранее выбыл из строя из-за разрыва косой мышцы живота, успев отыграть лишь в 5 матчах регулярки. Средние показатели Паоло на тот момент составляли 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.