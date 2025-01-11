Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пеликанс» отстранили Зайона Уильямсона на один матч за нарушение командных правил

«Новый Орлеан» отстранил звездного форварда на один матч за нарушение командных правил.

Источник: Спортс"

По информации ESPN, Уильямсон опоздал на рейс в Филадельфию в четверг. «Пеликанс» пришлось некоторое время ожидать прибытия Уильямсона в аэропорт. Общаясь с журналистами в пятницу вечером в Филадельфии, главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин сказал, что опоздание Уильямсона на рейс не было единичным инцидентом. «Было несколько разных случаев, именно так мы пришли к данному решению», — сказал Грин. Уильямсон пропустил победный матч в пятницу против «Сиксерс» (123:115) и вернется в состав «Пеликанс» в субботу перед воскресной встречей с «Селтикс» в Бостоне.