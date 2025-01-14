Баскетболисты «МИНСКА» прервали победную серию в Единой молодежной лиге ВТБ

После шести викторий кряду сегодня минчане уступили у себя дома клубу «Пари Нижний Новгород» со счетом 69:70. Перед заключительной четвертью встречи хозяева проигрывали с разницей в 14 очков — 46:60, но в концовке едва не догнали соперников, уступив всего один балл. В составе проигравших самым результативным стал капитан команды Андрей Ожго, в активе которого 19 очков. Вчера подопечные Дмитрия Колтунова обыграли нижегородцев с результатом 80:58.