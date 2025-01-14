Баскетболисты «МИНСКА» прервали победную серию в Единой молодежной лиге ВТБ

После шести викторий кряду сегодня минчане уступили у себя дома клубу «Пари Нижний Новгород» со счетом 69:70. Перед заключительной четвертью встречи хозяева проигрывали с разницей в 14 очков — 46:60, но в концовке едва не догнали соперников, уступив всего один балл. В составе проигравших самым результативным стал капитан команды Андрей Ожго, в активе которого 19 очков. Вчера подопечные Дмитрия Колтунова обыграли нижегородцев с результатом 80:58.
В 28 проведенных встречах резервисты «МИНСКА» набрали 42 очка и занимают 7-е место. Следующие поединки белорусская команда проведет на своей арене 23 и 24 января против одного из главных фаворитов молодежной лиги — баскетболистов подмосковных «Химок».
Положение в группе лидеров: «Химки» — 51 очко (28 матчей), ЦСКА (Москва) — 48 (28), МБА-МАИ (Москва) — 47 (26), «Парма» (Пермь) — 46 (28), «Пари Нижний Новгород» — 45 (28).
В этих соревнованиях выступают 13 команд, причем «МИНСК» является первым иностранным участником Единой молодежной лиги ВТБ. Первый этап соревнований завершится 9 апреля 2025 года, после чего восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.