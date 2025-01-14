В Латвии допустили криминальную версию гибели баскетболиста Тиммы

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.