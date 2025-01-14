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В Латвии допустили криминальную версию гибели баскетболиста Тиммы

Судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Игорь Генералов/ТАСС

Друзья экс-мужа певицы Анны Седоковой рассказали, что предварительные выводы специалистов в Латвии расходятся с аналогичным заключением из России. Однако окончательных результатов расследования пока нет.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.

Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев сообщил, что собирается дать показания против Седоковой — якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.