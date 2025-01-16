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Айзейя Хартенштайн пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы

Центровой «Оклахомы» получил растяжение левой камбаловидной мышцы в победном матче с «Филадельфией». Центровой пропустит минимум неделю и не примет участия в игре против «Кливленда».

Источник: Спортс"

«Тандер» проведет встречу с «Кавальерс» без основных игроков передней линии. Чет Холмгрен недавно приступил к начальной стадии тренировок.

Хартенштайн набирает 11,7 очка, 12,2 подбора, 4,1 передачи и 1,3 блок-шота в среднем в этом сезоне.