«Финикс» отправил в «Юту» незащищенный пик 1-го раунда в 2031 году, получив взамен три выбора в 1-м раунде

Клуб из Аризоны приобрел наименее выгодный выбор 1-го раунда в 2025 году («Кливленд», «Миннесота» или «Юта» (защищенный); в 2027 году — пик «Кливленда», «Миннесоты» или «Юты»; в 2029 году — «Кливленда», «Миннесоты» (защищенный) или «Юты».
«Санз» увеличили количество драфт-активов в расчете усилить состав перед дедлайном. Одной из целью организации считается запросивший обмен Джимми Батлер.
Включая незащищенный выбор 2031 года от «Финикса», у «Юты» будет 11 пиков в 1-м раунде в течение следующих семи лет.