Несколькими днями ранее клуб лишился на 2−3 месяца центрового Дерека Лайвли с переломом правого голеностопа. Запасной центровой Дуайт Пауэлл пропустил уже 4 матча из-за рястяжения бедра, но может вернуться в процессе 5-матчевого выездного турне команды.
Макси Клебер выбыл на длительный срок из-за перелома в правой ступне
Форвард «Далласа» закончил матч с «Бостоном» (107:122) в третьей четверти. Рентген выявил перелом в правой ступне. Клебер выбыл на длительный срок. Форвард пройдет обследование через неделю, чтобы понять ход восстановления.