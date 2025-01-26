Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Джордж не доиграл матч против «Чикаго» из-за травмы левого мизинца

Форвард «Филадельфии» отыграл 13 минут в победном (109:97) матче против «Чикаго» и не вышел на вторую половину из-за полученной травмы левого мизинца.

На его счету 9 очков при 3 точных из 6 бросков с игры.

«Сиксерс» проводили матч без центровых Джоэла Эмбиида (колено) и Андре Драммонда (ступня) и форвардов Калеба Мартина и Кеньона Мартина.

В состав вернулся разыгрывающий Кайл Лаури.