«У нас отсутствуют взаимоотношения. Ну и ладно». Юсуф Нуркич не общался с Майком Буденхольцером уже 2 месяца

«Да, разумеется. Это “Финикс”, из-за нового коллективного соглашения и всех этих правил тяжело обменять кого-то, когда ты за вторым порогом. Но я это не контролирую.
Что есть, то есть. Жизнь несправедлива. Одна дверь закрывается, но другая откроется, рано или поздно.
У нас нет взаимоотношений с Майком Буденхольцером. Ну и ладно. Я просто остаюсь профессионалом. Работаю и поддерживаю готовность. Никакого хаоса и негативного влияния на команду. У них этого и так достаточно.
Чувствую себя сейчас хорошо, недавно пропустил несколько матчей из-за тяжелого вирусного заболевания, но теперь все нормально", — рассказал Нуркич.
Центровой признался, что они с главным тренером «Санз» не разговаривали уже 2 месяца.