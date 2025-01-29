Джаред Маккейн: «Классно, что меня включили в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на травму»

Я заплакал, когда узнал о степени серьезности травмы и времени на восстановление. Было так обидно выпасть на столь длительный срок с учетом всей проделанной работы. Особенно тяжело пришлось в тот вечер, когда узнал… Но сейчас я в порядке, шаг за шагом двигаюсь вперед", — рассказал Маккейн.