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Джаред Маккейн: «Классно, что меня включили в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на травму»

Новичок «Филадельфии» включен в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на перенесенную в середине декабря операцию.

Источник: Спортс"

"Изначально это было одной из моих целей, но я не понимал, смогу ли попасть в этот список с учетом количества проведенных матчей. Классно, что меня все же включили в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на травму и операцию.

Я заплакал, когда узнал о степени серьезности травмы и времени на восстановление. Было так обидно выпасть на столь длительный срок с учетом всей проделанной работы. Особенно тяжело пришлось в тот вечер, когда узнал… Но сейчас я в порядке, шаг за шагом двигаюсь вперед", — рассказал Маккейн.

Маккейн до получения травмы был главным претендентом на награду «Лучший новичок года». Он получил приз «Лучший новичок месяца» от Востока за ноябрь. В 23 матчах регулярки защитник набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 38% из-за дуги.