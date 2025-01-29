Стефен Карри получил возможность для отдыха в матче с «Джаз». «Уорриорз» рассчитывают на него в игре с «Тандер»

«Уорриорз» при этом рассчитывают на 2-кратного MVP в игре с «Тандер», которая состоится в среду и станет для команды второй за два дня.
«Мы должны действовать умно с учетом трех матчей за четыре дня», — отметил главный тренер «воинов» Стив Керр.
«Голден Стэйт» решил оставить своего лидера в резерве, чтобы он мог посвятить время реабилитации беспокоящего его коленного сустава.
«Уорриорз» при этом рассчитывают на 2-кратного MVP в игре с «Тандер», которая состоится в среду и станет для команды второй за два дня.
«Мы должны действовать умно с учетом трех матчей за четыре дня», — отметил главный тренер «воинов» Стив Керр.