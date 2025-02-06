«Роналду как Леброн в НБА — он лучший. Он стал лицом Саудовской Аравии, делает все, чтобы поднять уровень лиги и всей страны». Фонте о Криштиану

"Криштиану Роналду наслаждается жизнью в Саудовской Аравии, он забивает голы и по-прежнему полон желания дойти до отметки в 1000 голов — и он это сделает. Криштиану делает все возможное, чтобы поднять уровень саудовской лиги и даже всей страны. В Саудовской Аравии возлагают на него большие надежды, он стал лицом страны и помогает ей развиваться во всех аспектах.