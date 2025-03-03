Дорт, Шэмпени и Кенрич Уильямс удалены за потасовку во время матча «Сан-Антонио» — «Оклахома»

За 3 минуты до конца третьей четверти случился конфликт между форвардом Джулианом Шэмпени из «Сан-Антонио» и форвардом Кенричем Уильямсом из «Тандер» — игрок «Сперс» ударил соперника локтем, отдавая передачу. После этого Уильямс схватил оппонента за майку, а затем они принялись хватать и пихать друг друга.