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Дорт, Шэмпени и Кенрич Уильямс удалены за потасовку во время матча «Сан-Антонио» — «Оклахома»

За 3 минуты до конца третьей четверти случился конфликт между форвардом Джулианом Шэмпени из «Сан-Антонио» и форвардом Кенричем Уильямсом из «Тандер» — игрок «Сперс» ударил соперника локтем, отдавая передачу.

Источник: Спортс"

За 3 минуты до конца третьей четверти случился конфликт между форвардом Джулианом Шэмпени из «Сан-Антонио» и форвардом Кенричем Уильямсом из «Тандер» — игрок «Сперс» ударил соперника локтем, отдавая передачу. После этого Уильямс схватил оппонента за майку, а затем они принялись хватать и пихать друг друга.

В числе разнимающих активнее всех вели себя Лу Дорт и Джереми Сохан. В частности, Дорт потянул визави за майку.

По итогам инцидента арбитры удалили троих игроков: Шэмпени, Уильямса и Дорта. Джереми Сохан получил технический фол.

«Оклахома» победила« “Сан-Антонио” — 146:132.