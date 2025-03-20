Александр Щербенев поздравил Артема Дзюбу с рекордом: «Это невероятное достижение для тебя лично и всего российского футбола»

Я, как игрок «Зенита» и сборной России, понимаю, насколько сложно устанавливать подобные рекорды. Думаю, это мечта каждого во всех видах спорта, в том числе моя — войти в историю сборной России, установив подобный рекорд. Так держать! Каждый следующий мяч — новый рекорд«, — сказал защитник “Зенита” и сборной России.
Дзюба в среду забил гол Гренаде в BetBoom товарищеском матче и с 31 мячом вышел на первое место в списке бомбардиров национальной команды. Встреча завершилась победой сборной России со счетом 5:0.
Ранее 36-летний нападающий, представляющий «Акрон», установил еще один рекорд. Забив 9 марта «Крыльям Советов» 234-й гол в карьере, он стал самым результативным футболистом в истории российского футбола. В обоих случаях Дзюба превзошел Александра Кержакова.
В этом сезоне Дзюба отметился 7 голами за клуб и сборную в различных турнирах. В том числе на его счету 5 мячей в Мир РПЛ, 1 — в FONBET Кубке России. Подробно со статистикой форварда, забившего в 4 из 5 последних игр, можно ознакомиться здесь.