Александр Щербенев поздравил Артема Дзюбу с рекордом: «Это невероятное достижение для тебя лично и всего российского футбола»

В этом сезоне Дзюба отметился 7 голами за клуб и сборную в различных турнирах. В том числе на его счету 5 мячей в Мир РПЛ, 1 — в FONBET Кубке России. Подробно со статистикой форварда, забившего в 4 из 5 последних игр, можно ознакомиться здесь.