Седокова — о смерти бывшего мужа: «Янис захотел уйти, и это его решение. Все знали об этом задолго до случившегося»

«Я открыла комментарии, потому что устала бояться, и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И почтите память человека, который был вам близок.



Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?



Лучшее, что вы можете сделать, — это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки. Я не могу это организовать, потому что своей травлей вы настроили против меня людей, не понимающих, что происходило, и всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — написала Седокова.