В нем есть немного Дуэйна Уэйда. Например, изворотливость, темп. Вы не сможете его ускорить. Если игрок нашел свой темп, его сложно ускорить. Он — эволюция Пенни Хардуэя, Дуэйна Уэйда и немного Джеймса Хардена", — сказал будущий член Зала славы.
Кармело Энтони: «Гилджес-Александер — эволюция Пенни Хардуэя, Дуэйна Уэйда и немного Джеймса Хардена»
"Для него это начало пути. Это видно. Другая уверенность, другой шаг, другая походка. Он нашел свой ритм, и мы увидим это в течение следующих нескольких лет.