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Тайлер Хирро пропустил матч против «Милуоки» из-за ушиба бедра, сроки возвращения неизвестны

Да, он получает максимально возможное лечение. Вы же видели тот момент травма произошла во время быстрого прорыва, просто ушиб. Будем действовать по ситуации , сказал главный тренер Хит Эрик Споэльстра.

Когда Споэльстру спросили, есть ли сомнения в участии Хирро в оставшихся до конца регулярного сезона играх, он не стал делать поспешных выводов:

«Не хочу загадывать, не знаю, зачем вы об этом спрашиваете. Посмотрим. Тело само даст нам знать. Сейчас мы сосредоточены на тех, кто готов играть».

В текущем сезоне 25-летний защитник в среднем набирает 23,9 очка, 5,2 подбора и 5,6 передачи за матч.

«Майами» занимает 10-е место в Восточной конференции (35−43), имея на 1 поражение больше, чем идущий впереди «Чикаго».