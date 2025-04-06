Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавай Ленард (29 очков), Джеймс Харден (29 очков и 14 передач) и Ивица Зубац (25 очков, 100% точных бросков) обеспечили «Клипперс» победу в матче с «Далласом»

Форвард Кавай Ленард провел на площадке 25 минут и набрал 29 очков (12 из 19 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 6 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Источник: Спортс"

Защитник Джеймс Харден записал на свой счет 29 очков, реализовав 10 из 19 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 8 из 9 с линии, 7 подборов и 14 передач.

Центровой Ивица Зубац закончил матч со 100% реализацией бросков: 11 из 11 с игры, 3 из 3 с линии. Зубац также собрал 10 подборов и отдал 2 передачи.

В составе «Далласа» самым результативным стал центровой Энтони Дэвис с 27 очками (8 из 19 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 10 из 13 с линии). За 27 минут на площадке Дэвис также собрал 9 подборов и допустил 6 потерь.

«Клипперс» одержали победу — 135:104.