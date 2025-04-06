Кавай Ленард (29 очков), Джеймс Харден (29 очков и 14 передач) и Ивица Зубац (25 очков, 100% точных бросков) обеспечили «Клипперс» победу в матче с «Далласом»

В составе «Далласа» самым результативным стал центровой Энтони Дэвис с 27 очками (8 из 19 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 10 из 13 с линии). За 27 минут на площадке Дэвис также собрал 9 подборов и допустил 6 потерь.