Кавай Ленард (29 очков), Джеймс Харден (29 очков и 14 передач) и Ивица Зубац (25 очков, 100% точных бросков) обеспечили «Клипперс» победу в матче с «Далласом»

Защитник Джеймс Харден записал на свой счет 29 очков, реализовав 10 из 19 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 8 из 9 с линии, 7 подборов и 14 передач.
Центровой Ивица Зубац закончил матч со 100% реализацией бросков: 11 из 11 с игры, 3 из 3 с линии. Зубац также собрал 10 подборов и отдал 2 передачи.
В составе «Далласа» самым результативным стал центровой Энтони Дэвис с 27 очками (8 из 19 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 10 из 13 с линии). За 27 минут на площадке Дэвис также собрал 9 подборов и допустил 6 потерь.
«Клипперс» одержали победу — 135:104.