Джа Морэнт о травме Джейлена Уэллса: «Первым делом увидел кровь, мне от такого дурно»

«Это жестко. Я отдал передачу, отвернулся и принялся праздновать. А когда подбежал к месту падения, первым делом увидел кровь, мне от такого дурно. Нам остается только быть рядом и молиться за него. И постараться заменить. Это стало ударом. Парням нужно быть готовыми», — рассказал Джа Морэнт.
«Такая ситуация, эта картина с Джейленом заставляет на все взглянуть с иной точки зрения. Он очень сильный парень и провел великолепный сезон», — заключил временно исполняющий обязанности главного тренера Туомас Иисало.
Уэллс набирал 10,4 очка и 3,4 подбора в среднем в 1-м сезоне в НБА и стабильно попадал в Топ-5 новичков лиги.