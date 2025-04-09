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Джа Морэнт о травме Джейлена Уэллса: «Первым делом увидел кровь, мне от такого дурно»

Джейлен Уэллс досрочно завершил матч с «Шарлотт» и, скорее всего, сезон-2024/25 после падения из-за неспортивного фола Кей Джей Симпсона. Новичок сильно ударился головой и сломал правое запястье.

Источник: Спортс"

«Это жестко. Я отдал передачу, отвернулся и принялся праздновать. А когда подбежал к месту падения, первым делом увидел кровь, мне от такого дурно. Нам остается только быть рядом и молиться за него. И постараться заменить. Это стало ударом. Парням нужно быть готовыми», — рассказал Джа Морэнт.

«Такая ситуация, эта картина с Джейленом заставляет на все взглянуть с иной точки зрения. Он очень сильный парень и провел великолепный сезон», — заключил временно исполняющий обязанности главного тренера Туомас Иисало.

Уэллс набирал 10,4 очка и 3,4 подбора в среднем в 1-м сезоне в НБА и стабильно попадал в Топ-5 новичков лиги.