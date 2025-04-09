Джа Морэнт о травме Джейлена Уэллса: «Первым делом увидел кровь, мне от такого дурно»

«Это жестко. Я отдал передачу, отвернулся и принялся праздновать. А когда подбежал к месту падения, первым делом увидел кровь, мне от такого дурно. Нам остается только быть рядом и молиться за него. И постараться заменить. Это стало ударом. Парням нужно быть готовыми», — рассказал Джа Морэнт.